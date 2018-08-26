2 тонны кокаина с логотипом «Единой России» изъяли в порту Бельгии

При досмотре грузов в бельгийском порту Гента таможенники обнаружили партию кокаина весом около 2 тонн. На упаковке, в которой находились наркотики, был размещён логотип «Единой России».
Бельгийские таможенники при досмотре груза, идущего из Бразилии, обнаружили в нём около 2 тонн наркотического вещества, которое специалисты определили, как кокаин. Стоимость изъятого вещества составляет 100 млн евро, сообщает RIA.ru со ссылкой на бельгийские СМИ.
На упаковке с кокаином находился логотип «Единой России». Данный факт прокомментировал замсекретаря генсовета политической партии Евгений Ревенко в своём профиле Facebook.
Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию. А может быть, и просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае день задался, было над чем посмеяться,написал Ревенко в социальной сети.