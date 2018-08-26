2 тонны кокаина с логотипом «Единой России» изъяли в порту Бельгии

Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию. А может быть, и просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае день задался, было над чем посмеяться,написал Ревенко в социальной сети.