Бесплатная карусель ко Дню города: в Домодедово открыли новый аттракцион
Хороших новостей не бывает много. 25 августа в Домодедово состоялся настоящий праздник для малышей. Все желающие могли покататься на новой карусели, которую ко Дню города открыли власти Московской области.
Важнейшей особенностью аттракциона является то, что кататься на нём можно совершенно бесплатно.
Как передаёт канал «360», проект «муниципальный аттракцион» вошёл в губернаторскую программу, направленную на создание комфортной городской среды. На строительство новой карусели в Домодедово было потрачено около 23 миллионов рублей. Финансировали проект за счёт средств бюджета самого города и Московской области.
Любопытно, что новая карусель является лишь первым из бесплатных аттракционов, который появится в Подмосковье. Так, уже в ближайшее время состоится церемония открытия муниципальной карусели в Одинцово. Да и в Домодедово рядом с новым аттракционом власти планируют установить и другие бесплатные развлечения.
В день города на новой красавице-карусели смогли покататься малыши из Домодедово. Сама карусель ни в чём не уступает другим аттракционам в платных парках. На платформе карусели установлены 26 фигур лошадей, на которых могут покататься малыши. С таким количеством посадочных мест карусель может катать до 600 ребят в час.
Что касается внешнего вида аттракциона, то он вполне соответствует классическим канонам. Правда, есть и одна особенность, которая выделяет карусель. Дизайнеры разместили на бортах изображения красот подмосковных городов, получилось действительно здорово! Естественно, что карусель оснащена и всеми необходимыми лампочками, которые украшают аттракцион иллюминацией.
Глава городского поселения Домодедово Александр Двойных поздравил всех жителей с праздником и предположил, что новая карусель быстро превратится в излюбленное место малышей. По словам Двойных, важно и то, что теперь ребята из малообеспеченных семей смогут кататься на аттракционах и наслаждаться детством.
Как заявил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, новая карусель будет работать в течение всего года. Министр рассчитывает, что у нового аттракциона всегда будет большая очередь.