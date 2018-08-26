Бесплатная карусель ко Дню города: в Домодедово открыли новый аттракцион

Важнейшей особенностью аттракциона является то, что кататься на нём можно совершенно бесплатно.

Как передаёт канал «360», проект «муниципальный аттракцион» вошёл в губернаторскую программу, направленную на создание комфортной городской среды. На строительство новой карусели в Домодедово было потрачено около 23 миллионов рублей. Финансировали проект за счёт средств бюджета самого города и Московской области.

Любопытно, что новая карусель является лишь первым из бесплатных аттракционов, который появится в Подмосковье. Так, уже в ближайшее время состоится церемония открытия муниципальной карусели в Одинцово. Да и в Домодедово рядом с новым аттракционом власти планируют установить и другие бесплатные развлечения.

В день города на новой красавице-карусели смогли покататься малыши из Домодедово. Сама карусель ни в чём не уступает другим аттракционам в платных парках. На платформе карусели установлены 26 фигур лошадей, на которых могут покататься малыши. С таким количеством посадочных мест карусель может катать до 600 ребят в час.

Что касается внешнего вида аттракциона, то он вполне соответствует классическим канонам. Правда, есть и одна особенность, которая выделяет карусель. Дизайнеры разместили на бортах изображения красот подмосковных городов, получилось действительно здорово! Естественно, что карусель оснащена и всеми необходимыми лампочками, которые украшают аттракцион иллюминацией.

Глава городского поселения Домодедово Александр Двойных поздравил всех жителей с праздником и предположил, что новая карусель быстро превратится в излюбленное место малышей. По словам Двойных, важно и то, что теперь ребята из малообеспеченных семей смогут кататься на аттракционах и наслаждаться детством.