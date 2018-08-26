Екатеринбургский арт-клуб эвакуировали из-за пакета с торчащей антенной

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Сотрудники охранного предприятия обнаружили подозрительный предмет у арт-клуба на улице Ильича, 28 в Екатеринбурге. На место прибыли сотрудники экстренных служб.
Сюжеты: Екатеринбург
25 августа у здания арт-клуба в Екатеринбурге на улице Ильича сотрудники охранного предприятия обнаружили бесхозный пакет, из которого торчала антенна.
На место обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство, прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и скорой помощи. В результате проверки специалисты установили, что находка реальной опасности не представляет, сообщает E1.ru.
Сотрудникам местного отдела полиции теперь предстоит установить личность того, кто подбросил муляж бомбы и цель, с которой это было сделано.
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