Екатеринбургский арт-клуб эвакуировали из-за пакета с торчащей антенной

25 августа у здания арт-клуба в Екатеринбурге на улице Ильича сотрудники охранного предприятия обнаружили бесхозный пакет, из которого торчала антенна.

На место обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство, прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и скорой помощи. В результате проверки специалисты установили, что находка реальной опасности не представляет, сообщает E1.ru.