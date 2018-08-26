Медсестра села Байкалово через суд доказала незаконность своего увольнения

Должность младшей сестры, которую она занимала в центральной районной больнице, изменили на должность уборщика производственных и служебных помещений с окладом на 0,75 ставки. После того, как женщина выразила несогласие с данным действием руководства, ее уволили на основании ст. 77 Трудового кодекса РФ «Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора».