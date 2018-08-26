Новотихвинский храм открылся после 10-летней реконструкции в Екатеринбурге

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Второй из шести храмов Новотихвинского монастыря после реконструкции, которая продолжалась 10 лет, готов принять прихожан. Освятил храм митрополит Кирилл.
Сюжеты: Екатеринбург
26 августа второй из шести храмов Новотихвинской обители был освящен митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом и открыт теперь для прихожан.
В 2007 году храм закрыли на реконструкцию и за прошедшие 10 лет рабочие воссоздали внутренний ансамбль, который во многом повторяет дореволюционный, классический древневизантийский стиль, сообщает «ЕТВ».
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Следующими в очереди на реконструкцию стоят две церкви, которые являются последними зданиями, образующими комплекс монастыря.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей