Новотихвинский храм открылся после 10-летней реконструкции в Екатеринбурге

26 августа второй из шести храмов Новотихвинской обители был освящен митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом и открыт теперь для прихожан.

В 2007 году храм закрыли на реконструкцию и за прошедшие 10 лет рабочие воссоздали внутренний ансамбль, который во многом повторяет дореволюционный, классический древневизантийский стиль, сообщает «ЕТВ».