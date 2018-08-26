Светлана Орлова торжественно открыла во Владимире светомузыкальный фонтан

Как написало издание «Губерния», на новом высокотехнологичном фонтане во Владимире установили видеолазерную систему, проецирующую изображения на воду. Она может демонстрировать программы и шоу, предназначенные для показа взрослым и детям, со звуковыми и визуальными эффектами. Общая площадь фонтана —154 квадратных метра, чаша диаметром 14 метров и глубиной в полметра. Он включает 121 динамическую струю с высотой картинки от полутора до десяти метров. Фонтан способен проигрывать 15 композиций, среди которых шедевры классики и известные современные хиты.

Высокий гость торжества узнал от Светланы Орловой и о других проектах в сфере инфраструктуры, реализованных в регионе в прошедшие годы. Так, глава области говорила о благоустройстве Спасского холма, создании пешеходной улицы Георгиевской, благоустройстве Центрального парка культуры и отдыха и парка «Дружба». Огромным успехом является масштабная реконструкция «Патриаршего сада» и благоустройство скверов.

Кроме этого, губернатор акцентировала внимание на том, что при работах по благоустройству основное внимание уделяется не «фасаду», то есть внешнему, направленному на гостей. Она убеждена, что в первую очередь нужно проявлять заботу об уюте и комфорте для местного населения. Орлова очень четко передала свою позицию, сказав, что Владимирская область превратится в землю будущего и территорию, на которой хочется проживать. В связи с этим, в регионе за последние годы выполнили ремонт более 200 дворов, и власти намерены продолжать эту работу.