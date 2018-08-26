Светлана Орлова торжественно открыла во Владимире светомузыкальный фонтан

Во Владимире 25 августа в День города состоялось торжественное открытие мультимедийного светомузыкального фонтана, установленного на Театральной площади. Его создали при финансовой поддержке «Сбербанка».
Как написало издание «Губерния», на новом высокотехнологичном фонтане во Владимире установили видеолазерную систему, проецирующую изображения на воду. Она может демонстрировать программы и шоу, предназначенные для показа взрослым и детям, со звуковыми и визуальными эффектами. Общая площадь фонтана —154 квадратных метра, чаша диаметром 14 метров и глубиной в полметра. Он включает 121 динамическую струю с высотой картинки от полутора до десяти метров. Фонтан способен проигрывать 15 композиций, среди которых шедевры классики и известные современные хиты.
Высокий гость торжества узнал от Светланы Орловой и о других проектах в сфере инфраструктуры, реализованных в регионе в прошедшие годы. Так, глава области говорила о благоустройстве Спасского холма, создании пешеходной улицы Георгиевской, благоустройстве Центрального парка культуры и отдыха и парка «Дружба». Огромным успехом является масштабная реконструкция «Патриаршего сада» и благоустройство скверов.
Кроме этого, губернатор акцентировала внимание на том, что при работах по благоустройству основное внимание уделяется не «фасаду», то есть внешнему, направленному на гостей. Она убеждена, что в первую очередь нужно проявлять заботу об уюте и комфорте для местного населения. Орлова очень четко передала свою позицию, сказав, что Владимирская область превратится в землю будущего и территорию, на которой хочется проживать. В связи с этим, в регионе за последние годы выполнили ремонт более 200 дворов, и власти намерены продолжать эту работу.
Светлана Орлова также сказала, что благодаря хорошо отлаженному государственно-частному взаимодействию, в последнее время в области исполняется много проектов, имеющих высокую степень значимости для общества. Губернатор отметила, что сотрудничество региона и компании «Сбербанк» всегда было крупным и отличалось высокой эффективностью. Она подчеркнула, что организация вносит большой вклад в укрепление экономики области и содействует созданию новых рабочих мест для ее жителей.