Танковая засада ждет зрителей на форуме «Армия-2018» в Екатеринбурге

25 августа в Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» открылся международный военно-технический форум «Армия-2018».

Мероприятие открыл командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин, обратившись с торжественной речью к зрителям и участникам форума.

Военнослужащие устроили показательный бой. По сценарию, танки, закрытые маскировочными сетями, в засаде ждали автомобильную колонну условного противника. По команде боевые машины выезжали из укрытия и, обстреляв противника, снова скрывались в засаде.

Далее зрителей ожидала демонстрация боя в условиях города с обстрелом и штурмом здания.

После этого начался «Захват автоколонны». Также гости форума смогли понаблюдать за переправой танков с помощью мостоукладчика МТУ-80 и развертывание артиллерии. На выставке были представлены 200 единиц техники: комплексы «Красуха», «Мурманск», «Борисоглебск», беспилотные летательные аппараты «Орлан», «Форпост», танки Т-72Б, Т-80, БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град» и гаубицы «Мста-С», «Тюльпан».

Гостям форума продемонстрировали недавно поступивший на вооружение войск ЦВО комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам «Силок».

Зрители смогли пострелять из оружия времен Великой Отечественной войны, все желающие получили возможность пройти бесплатное медицинское обследование, угоститься полевой кухней.