Герман «серийный свидетель» Горбунцов оказался причастен к фейку о краже 200 млрд
«Беглый банкир» Герман Горбунцов, находясь в Лондоне, снова стал фигурантом крупного скандала. Не так давно в его телеграм-канале «ВЧК-ОГПУ» появилась новость о том, что, якобы, один из строительных подрядчиков компании РЖД незаконно вывел заграницу более 200 миллиардов рублей.
Издание «Новые известия» пишет, что подобная скандальная информация сразу была подхвачена другими СМИ. Примечательно, но 200 миллиардов рублей – сумма в два раза выше той, которую нашли в квартире полковника Захарченко. И также данный объем средств в два раза превышает годовую прибыль «Группы компаний 1520», которую обвиняют в коррупции. Кроме того, новость от Горбунцова гласила, что на предприятии уже прошли обыски и было составлено дело об организации преступного сообщества.
Тем не менее, журналисты решили провести свое расследование и установили, что данная новость – очередной скандальный вброс.
Сотрудники издания «Регнум» установили, что обвиняемая организация в год зарабатывает около 218 миллиардов рублей. Оно всегда вовремя выплачивает налоги и зарплаты. То есть, становится ясно, что компания чисто физически не могла лишиться таких средств. В самой компании журналистам «Регнума» сообщили, что ни о каких обысках или уголовных делах никто из них не слышал. В результате всем СМИ, которые разместили у себя эту новость, пришлось удалять ее с собственных порталов.
В свою очередь издание отметило схожесть истории Горбунцова с главой террористической партии эсеров Евно Азефом. Ране он также бежал из страны, где его обвиняли в организации более 30 терактов. И все обвинения в преступлениях также сошли ему с рук при согласии сотрудничать со следствием. Точно также вышло и у Горбунцова. За многочисленные преступления, начиная разбойными нападениями, заканчивая отмыванием баснословных сумм, его преследуют, начиная с 2008 года. Его имя не раз встречалось в таких делах, как убийство заместителя председателя Банка России Андрея Козлова и политика Бориса Немцова. Также он участвовал в коррупционном скандале с участием полковника Захарченко и принудительных захватом бизнеса убитого предпринимателя Минеева.
Разногласия с акционерами «1520» начались еще в 2008 году. Тогда из структуры «СТБ-банка» было выведено порядка миллиарда депозитных долларов. А эта организация подчинялась непосредственно Горбунцову. И здесь он снова проходит как свидетель.
На территории Лондона, воспользовавшись ситуацией, согласно которой власти Британии не выдают российских граждан, Горбунцов сумел создать себе имидж «жертвы политического режима». Находясь в «туманном Альбионе» он все также продолжает распространять недостоверную информацию о коррупции, тем самым создавая своим недоброжелателем негативный образ в российском бизнесе. Интересно то, что тот объем распространяемой информации, сам придумать Горбунцов бы не смог. Поэтому, напрашивается вывод: у него есть связи в правоохранительных органах. Также существует вероятность, что Горбунцов – просто пешка в руках власть имущих, которую используют для поимки более крупной добычи.