Герман «серийный свидетель» Горбунцов оказался причастен к фейку о краже 200 млрд

Издание «Новые известия» пишет, что подобная скандальная информация сразу была подхвачена другими СМИ. Примечательно, но 200 миллиардов рублей – сумма в два раза выше той, которую нашли в квартире полковника Захарченко. И также данный объем средств в два раза превышает годовую прибыль «Группы компаний 1520», которую обвиняют в коррупции. Кроме того, новость от Горбунцова гласила, что на предприятии уже прошли обыски и было составлено дело об организации преступного сообщества.

Тем не менее, журналисты решили провести свое расследование и установили, что данная новость – очередной скандальный вброс.

Сотрудники издания «Регнум» установили, что обвиняемая организация в год зарабатывает около 218 миллиардов рублей. Оно всегда вовремя выплачивает налоги и зарплаты. То есть, становится ясно, что компания чисто физически не могла лишиться таких средств. В самой компании журналистам «Регнума» сообщили, что ни о каких обысках или уголовных делах никто из них не слышал. В результате всем СМИ, которые разместили у себя эту новость, пришлось удалять ее с собственных порталов.

В свою очередь издание отметило схожесть истории Горбунцова с главой террористической партии эсеров Евно Азефом. Ране он также бежал из страны, где его обвиняли в организации более 30 терактов. И все обвинения в преступлениях также сошли ему с рук при согласии сотрудничать со следствием. Точно также вышло и у Горбунцова. За многочисленные преступления, начиная разбойными нападениями, заканчивая отмыванием баснословных сумм, его преследуют, начиная с 2008 года. Его имя не раз встречалось в таких делах, как убийство заместителя председателя Банка России Андрея Козлова и политика Бориса Немцова. Также он участвовал в коррупционном скандале с участием полковника Захарченко и принудительных захватом бизнеса убитого предпринимателя Минеева.

Разногласия с акционерами «1520» начались еще в 2008 году. Тогда из структуры «СТБ-банка» было выведено порядка миллиарда депозитных долларов. А эта организация подчинялась непосредственно Горбунцову. И здесь он снова проходит как свидетель.