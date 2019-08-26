Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#300лет
Герман «серийный свидетель» Горбунцов оказался причастен к фейку о краже 200 млрд
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Герман «серийный свидетель» Горбунцов оказался причастен к фейку о краже 200 млрд

Сегодня, 17:41ОбществоФото: фрагмент видео YouTube
Читайте
также
Многоимущие. ТОП-100 богатых людей Нижнего Тагила
Рабочая карта тагильского градоначальника
ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила