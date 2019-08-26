Глава управления культуры Екатеринбурга переходит во МХАТ
Сегодня, 20:49ОбществоФото: Татьяна Ярошевская в Facebook
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Начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Татьяна Ярошевская уходит со своего поста, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
О своем уходе Ярошевская сообщила на своей странице в соцсети. Ей предложили перейти на должность исполнительного директора и заместителя продюсера МХАТа имени Горького.
Ухожу с этого поста по собственной воле и с чувством выполненного долга, написала Ярошевская.
Татьяна Ярошевская проработала в управлении культуры города 14 лет.
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