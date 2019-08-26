Кольцовские таможенники не дали провезти на Урал куропатку из Таджикистана

У мужчины была обнаружена коробка, в которой проделаны отверстия для воздуха. При проверке багажа выяснилось, что пассажир пытался провезти кеклика, этих птиц также называют куропатками или горными курочками.

Пассажир рассказал, что вез птицу, чтобы поселить ее у себя дома в Екатеринбурге, при этом документов, необходимых для ввоза при себе у мужчины не оказалось. Куропатка была изъята, а в отношении пассажира составлен протокол об административном правонарушении.