Кольцовские таможенники не дали провезти на Урал куропатку из Таджикистана
Сегодня, 12:59ОбществоФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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В Кольцово в «зеленом коридоре» таможенники остановили пассажира рейса Душанбе-Екатеринбург. Мужчина пытался провезти куропатку, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Сюжеты: Екатеринбург
У мужчины была обнаружена коробка, в которой проделаны отверстия для воздуха. При проверке багажа выяснилось, что пассажир пытался провезти кеклика, этих птиц также называют куропатками или горными курочками.
Пассажир рассказал, что вез птицу, чтобы поселить ее у себя дома в Екатеринбурге, при этом документов, необходимых для ввоза при себе у мужчины не оказалось. Куропатка была изъята, а в отношении пассажира составлен протокол об административном правонарушении.
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Таможенники приняли решение отправить птицу на родину. До следующего рейса куропатку кормили, проконсультировавшись со специалистом. В Душанбе птицу забрали родственники нарушителя.
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