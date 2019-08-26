Минздрав: один из тагильских хирургов решил не увольняться
Сегодня, 13:14ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Один из хирургов тагильской ЦГБ № 1 отозвал заявление на увольнение, сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков в разговоре с корреспондентом Накануне.ру.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Минздраве подчеркнули, что проведена проверка касательно заработной платы хирургов, денежные средства начисляются без нарушений. Один из врачей отозвал свое заявление, еще пять хирургов взяли паузу для раздумья.
Напомним, в Нижнем Тагиле сразу шесть хирургов ЦГБ № 1 написали заявления на увольнение. Медики недовольны размером зарплаты и переработками. Ранее произошло массовое увольнение хирургов Демидовской горбольницы. 26 августа стало известно, что ситуацией заинтересовались в Кремле.
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