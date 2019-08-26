На Урале дело экс-соратника Ходорковсого передано в суд

Напомним, Верников обвиняется по статье «Осуществление деятельности „нежелательной организации“». Предполагается, что активист работал на Open Russia Civil Movement, которую связывают с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского. Сами участники движения претензии считают необоснованными, ссылаясь на то, что такой организации в Британии не существует.