На Урале дело экс-соратника Ходорковсого передано в суд
Сегодня, 15:56ОбществоФото: Страница Максима Верникова в соцсети
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В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело бывшего координатора свердловского отделения «Открытой России» Максима Верникова, сообщает на своей странице в соцсети юрист Роман Качанов.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, Верников обвиняется по статье «Осуществление деятельности „нежелательной организации“». Предполагается, что активист работал на Open Russia Civil Movement, которую связывают с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского. Сами участники движения претензии считают необоснованными, ссылаясь на то, что такой организации в Британии не существует.
До суда Верников помещен под подписку о невыезде. Ранее он прошел психиатрическую экспертизу.
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