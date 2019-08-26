На Урале мужчина осужден за смерть знакомого при пожаре

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Первоуральске осужден Николай Ананин, мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, в результате которого погиб человек, сообщает прокуратура Свердловской области.
Установлено, что в период с 17 на 18 декабря прошлого года Ананин, находясь в квартире дома в Первоуральске, нанес своему товарищу несколько ударов кулаками в область головы и туловища. В результате чего потерпевший упал на пол. Затем осужденный закурил сигарету и бросил тлеющий окурок в груду белья в комнате. После этого мужчина оставил потерпевшего, прикрыв за собой дверь, и удалился с места преступления. В результате произошел пожар, приведший к смерти потерпевшего.
Ананин вину признал в полном объеме, он приговорен к 10 годам в колонии особого режима.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей