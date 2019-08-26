На Урале мужчина осужден за смерть знакомого при пожаре

Установлено, что в период с 17 на 18 декабря прошлого года Ананин, находясь в квартире дома в Первоуральске, нанес своему товарищу несколько ударов кулаками в область головы и туловища. В результате чего потерпевший упал на пол. Затем осужденный закурил сигарету и бросил тлеющий окурок в груду белья в комнате. После этого мужчина оставил потерпевшего, прикрыв за собой дверь, и удалился с места преступления. В результате произошел пожар, приведший к смерти потерпевшего.