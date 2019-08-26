На Урале пациентка больницы ползком добиралась до кабинета врача
В Краснотурьинске прокуратура начала проверку по сообщению о пациентке, которая вынуждена была полком добираться до кабинета врача, пишет интернет-издание Znak.
Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова, в ходе проверки будет установлено, обеспечена ли в учреждении доступная среда для маломобильных групп населения.
Информация об инциденте появилась в минувшие выходные в соцсетях, сообщалось, что пациентка вынуждена была ползти до кабинета флюорографии. Работники больницы в этот момент не оказали женщине никакой помощи.
В Минздраве региона подчеркнули, что по данному факту уже организована проверка.
При этом, собеседники издания в медицинских кругах рассказали, что пациентка имеет специфическое заболевание и состоит на учете в психиатрической больнице.
В апреле этого года в Первоуральске пациентка больницы полком спускалась по ступенькам якобы из-за неработающего подъемника.