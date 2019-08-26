Песков прокомментировал массовые увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал РБК, что в администрации президента знают о ситуации с хирургами в Нижнем Тагиле и обратили на неё внимание.
Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, Министерства здравоохранения,заявил Песков РБК.
Также пресс-секретарь добавил, что администрация президента не уполномочена заниматься проверками, а компетентные органы проверят все факты. Контроль за медициной в муниципалитетах осуществляется областным Министерством здравоохранения. Ранее ведомство заверило, что ситуация будет урегулирована и жители Нижнего Тагила без необходимой хирургической помощи не останутся.
Напомним, сразу шесть хирургов ЦГБ № 1 написали заявления на увольнение, заявив о низком заработке и высоких нагрузках. Для проверки Минздрав направил комиссию и попытался уговорить медиков остаться в работе: одни из них уже забрал заявление. Ранее трое хирургов также разом собрались увольняться из Демидовской горбольницы. На замену увольняющимся медикам свердловский Минздрав отправил бригаду специалистов из Екатеринбурга.