Песков прокомментировал массовые увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, Министерства здравоохранения,заявил Песков РБК.

Также пресс-секретарь добавил, что администрация президента не уполномочена заниматься проверками, а компетентные органы проверят все факты. Контроль за медициной в муниципалитетах осуществляется областным Министерством здравоохранения. Ранее ведомство заверило, что ситуация будет урегулирована и жители Нижнего Тагила без необходимой хирургической помощи не останутся.