Прокуратура проверит тагильские больницы после массового увольнения хирургов
Сотрудники областной прокуратуры проверят больницы Нижнего Тагила, где решили уволиться все хирурги, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Ведомство интересует проверка фактов, из-за которых уволились врачи. Разговор с медиками и их руководством назначен на среду, 28 августа.
Также из-за ситуации с хирургами в Нижнем Тагиле, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков был срочно отозван из отпуска, сообщает ЕАН.
С конца прошлой недели эта ситуация у меня на контроле. Завтра проведем большое совещание по ситуации. Выслушаем и врачей, и руководство больниц, и профсоюз, и минздрав. Попробуем понять, где допущены ошибки и что нужно сделать,заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев для ЕАН.
Напомним, сразу шесть хирургов ЦГБ № 1 написали заявления на увольнение, заявив о низком заработке и высоких нагрузках. Для проверки Минздрав направил комиссию и попытался уговорить медиков остаться в работе: одни из них уже забрал заявление. Ранее трое хирургов также разом собрались увольняться из Демидовской горбольницы. На замену увольняющимся медикам свердловский Минздрав отправил бригаду специалистов из Екатеринбурга.