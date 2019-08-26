Прокуратура проверит тагильские больницы после массового увольнения хирургов

Также из-за ситуации с хирургами в Нижнем Тагиле, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков был срочно отозван из отпуска, сообщает ЕАН.

С конца прошлой недели эта ситуация у меня на контроле. Завтра проведем большое совещание по ситуации. Выслушаем и врачей, и руководство больниц, и профсоюз, и минздрав. Попробуем понять, где допущены ошибки и что нужно сделать,заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев для ЕАН.