Росприроднадзор добавил раздел «Противодействие коррупции» на сайт

Лозунг ресурса «Мы ответственны по своей природе» — указан на главной странице. Также сюда добавили разделы: «Информация организациям», где большая часть публикаций относится к нарушению природоохранного законодательства. Помимо этого, на главной странице сделали подраздел, где находится «Отчетность природопользователя», инструкция о сдаче отчетной документации и даже личный кабинет - с калькулятором предварительного расчета категории риска для объекта негативного воздействия.

Кроме всего, на самом заметном месте интернет-ресурса ведомства, в верхней «шапке» портала, окно «Направить обращение», где приводятся номера телефонов. Также доступна запись на личный прием к руководству «Росприроднадзора", можно в электронном виде послать письмо-жалобу.