Ситуация с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле дошла до президента
В Кремле стало известно о проблеме массового увольнения хирургов в больницах Нижнего Тагила, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственные источники.
В настоящий момент за ситуацией следят в администрации президента России Владимира Путина.
Напомним, в Нижнем Тагиле заявление на увольнение массово написали сначала хирурги Демидовской горбольницы, а затем – ЦГБ №1. Медики недовольны размером заработной платы и переработками.
В «Пятёрочку» можно пойти работать, смотрителем торгового зала. Конечно, предлагают переходить в больницы в других регионах. Без работы не останемся, сообщили журналисту TagilCity.ru медики.
В Нижний Тагил на прошлой неделе приезжала комиссия из Минздрава региона и просила хирургов не увольняться. Также ситуацию под контролем держит глава Свердловской области Евгений Куйвашев. В Нижнем Тагиле введен особый план госпитализации пациентов, экстренных больных направляют в ЦГБ №4.