Ситуация с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле дошла до президента

В настоящий момент за ситуацией следят в администрации президента России Владимира Путина.

Напомним, в Нижнем Тагиле заявление на увольнение массово написали сначала хирурги Демидовской горбольницы, а затем – ЦГБ №1. Медики недовольны размером заработной платы и переработками.

В «Пятёрочку» можно пойти работать, смотрителем торгового зала. Конечно, предлагают переходить в больницы в других регионах. Без работы не останемся, сообщили журналисту TagilCity.ru медики.