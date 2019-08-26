В Екатеринбурге ветерану ВОВ вернут незаконно проданную квартиру
Сегодня, 13:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура в Екатеринбурге провела проверку по сообщению СМИ о незаконной продаже квартиры ветерана ВОВ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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В ходе проверки установлено, что квартира ветерана ВОВ, являющаяся для пенсионерки единственным жильем, была продана дважды — в 2015 и 2018 году без передачи денежных средств в размере 2,9 миллиона рублей. В первом случае недвижимость была продана знакомой пенсионерки, во втором — незнакомому лицу.
В виду наличия оснований для признания сделок недействительными прокуратура обратилась с иском в суд. Сделки купли-продажи признаны ничтожными. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
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