В Екатеринбурге ветерану ВОВ вернут незаконно проданную квартиру

В ходе проверки установлено, что квартира ветерана ВОВ, являющаяся для пенсионерки единственным жильем, была продана дважды — в 2015 и 2018 году без передачи денежных средств в размере 2,9 миллиона рублей. В первом случае недвижимость была продана знакомой пенсионерки, во втором — незнакомому лицу.