В Екатеринбурге юрист судится за изображение козы на молочной продукции
Сегодня, 10:14ОбществоФото: Е1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Юрист Светлана Корабель из Екатеринбурга судится с компанией «Милкфест». Женщина занимается производством молочных продуктов и утверждает, что компания использует ее товарный знак, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
О том, что компания использует на продукции аналогичное изображение, женщина узнала от подруги. Та позвонила и сообщила, что в одном из супермаркетов увидела продукцию Светланы. Однако женщина не заключала договор с данной торговой сетью.
Женщина подала иск к супермаркету и «Милкфесту» и намерена взыскать с них по 150 тысяч рублей.
Адвокат Евгений Мацак пояснил изданию, что суду предстоит определить, являются ли изображения сходными в понимании потребителей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей