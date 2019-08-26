В Нижнем Тагиле на территории ТОС «Алапаевский» открыли новую спортивную площадку

Для собравшихся на праздничное мероприятие жителей микрорайона провели концерт, спортивные соревнования, конкурсы и раздавали подарки. Так молодёжное объединение «Воркаут Нижний Тагил» провело показательные выступления на новых тренажёрах, артисты Городского дворца молодежи, Дворца национальных культур и музыкальной школы № 3 совместно с жителями частного сектора подготовили концертную и игровую программу, организовали выставку работ декоративно-прикладного искусства.