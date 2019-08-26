В России предложили ввести уголовную ответственность для владельцев собак

Текст обращения направлен в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина. В нем сказано, что в настоящий момент не предусмотрена ответственность для хозяев собак опасных пород, выгуливающих животных без намордника, а также ответственность за нападение таких собак на людей.

Аманлиев считает, что необходимо дополнить Уголовный кодекс статьей 125.1 «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак». В случае, если собака напала на человека и причинила легкий вред здоровью, ее владельцу грозит штраф до 200 тысяч рублей. В случае вреда здоровью средней тяжести общественник предлагает ввести штраф до 400 тысяч рублей. При причинении тяжелых травм владельцу собаки опасной породы может грозить до трех лет лишения свободы.