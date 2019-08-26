В Ульяновской области росгвардеец уволен после отказа помочь таксисту
Сегодня, 08:46ОбществоФото: Скриншот видео LIVE
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Руководство Росгвардии в Ульяновской области приняло решение об увольнении сотрудника после того, как в СМИ попало видео, где росгвардеец проигнорировав просьбу о помощи, пишут «Новые известия».
На видео сотрудник Росгвардии с пакетом еды выходит из магазина и садится служебный автомобиль. Позже к нему подходит женщина, которая просит помочь таксисту, которому угрожают. Росгвардеец остается безучастным и в этот момент ест шаурму.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря ульяновского управления Росгвардии Маргариту Пасацкову, по результатам проверки сотрудник вневедомственной охраны уволен, его руководство привлечено к дисциплинарной ответственности.
Напомним, в Нижнем Тагиле Росгвардия проводит проверку информации о том, что росгвардеец ударил пожилую женщину.
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