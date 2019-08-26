Владимир Путин обеспокоился медленным ростом реальных доходов россиян

Тем не менее, Владимир Путин отметил, что положительная динамика есть, но её не достаточно. Также президент отметил, что медленный рост реальных доходов населения наблюдается даже с учетом увеличения зарплат, напомнив, что за первое полугодие ВВП страны вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%.