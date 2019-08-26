Владимир Путин обеспокоился медленным ростом реальных доходов россиян
Сегодня, 17:38ОбществоФото: Официальный сайт Кремля
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26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы жителей России растут слишком медленно, сообщает «ТАСС». По словам президента, необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным.
Тем не менее, Владимир Путин отметил, что положительная динамика есть, но её не достаточно. Также президент отметил, что медленный рост реальных доходов населения наблюдается даже с учетом увеличения зарплат, напомнив, что за первое полугодие ВВП страны вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%.
По итогу встречи, Владимир Путин предложил участникам совещания высказать свои предложения, для изменения ситуации в лучшую сторону. Во встрече приняли участие руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
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