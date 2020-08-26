«Арсенал» не смог обыграть новичка премьер-лиги

«Арсенал» не смог обыграть новичка премьер-лиги

Сегодня, 14:47ОбществоФото: pxhere.com
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Химками» (1:1) в матче пятого тура премьер-лиги

Подмосковная команда открыла счет после гола Камрана Алиева. Хозяева поля отыгрались после перерыва: точный удар удался замбийцу Эвансу Кангве. Отметим, что по ходу матча получил травму впервые вызванный в сборную России форвард Евгений Луценко, сообщает «Советский спорт».

Таким образом, «Химки», вернувшиеся в этом году в премьер-лигу, набрали второе очко и остались на предпоследнем месте, тогда как у «Арсенала» стало пять очков и десятое место.

В следующем туре «Арсенал» сыграет в гостях с московским «Спартаком», а «Химки» примут «Ротор».

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