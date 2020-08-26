Безграничные возможности: тагильчане с ОВЗ примут участие в федеральном проекте

Мы ищем героев, которые покажут, что несмотря на свои особенности они не пали духом, а живут и развиваются.
Вы выращиваете цветы, занимаетесь спортом, программированием, вязанием или рисованием или ведете общественную деятельность? Тогда расскажите об этом нам!
Заполните анкету и отправьте ее на почту alexandra@tagilcity.ru. Заявки на участие принимаются до 2 сентября.
Расскажите о своих занятиях и увлечениях в одной из номинаций:
Более подробно о каждой номинации вы можете узнать в анкете участника.
В каждой номинации будут свои победители, а определит их экспертный совет, который по-достоинству оценит старания каждого участника.
Победителям будут вручены специальные статуэтки «Гордимся!».
Участников можно будет поддержать лайками, комментариями или репостами в социальных сетях.