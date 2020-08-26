Безграничные возможности: тагильчане с ОВЗ примут участие в федеральном проекте

Безграничные возможности: тагильчане с ОВЗ примут участие в федеральном проекте

Сегодня, 15:29ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Федеральный проект #безграничные_возможности расскажет на всю Россию о талантливых и неунывающих людях с ограниченными возможностями здоровья. Организатором проекта является медиахолдинг 1st MediaInvest. В Нижнем Тагиле и Свердловской области прием анкет ведет редакция TagilCity.ru.

Мы ищем героев, которые покажут, что несмотря на свои особенности они не пали духом, а живут и развиваются.

Вы выращиваете цветы, занимаетесь спортом, программированием, вязанием или рисованием или ведете общественную деятельность? Тогда расскажите об этом нам!

Заполните анкету и отправьте ее на почту alexandra@tagilcity.ru. Заявки на участие принимаются до 2 сентября.

Расскажите о своих занятиях и увлечениях в одной из номинаций:

  • Спорт и киберспорт;
  • Спорт и киберспорт. Дети;
  • Общественная деятельность;
  • Общественная деятельность. Дети;
  • Культура;
  • Культура. Дети;
  • Наука и образование;
  • Наука и образование. Дети;
  • Профессионалы.

Более подробно о каждой номинации вы можете узнать в анкете участника.

В каждой номинации будут свои победители, а определит их экспертный совет, который по-достоинству оценит старания каждого участника.

Победителям будут вручены специальные статуэтки «Гордимся!».

Участников можно будет поддержать лайками, комментариями или репостами в социальных сетях.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
конкурспроектОВЗНижний Тагил
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