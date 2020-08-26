Безграничные возможности: тагильчане с ОВЗ примут участие в федеральном проекте

Федеральный проект #безграничные_возможности расскажет на всю Россию о талантливых и неунывающих людях с ограниченными возможностями здоровья. Организатором проекта является медиахолдинг 1st MediaInvest. В Нижнем Тагиле и Свердловской области прием анкет ведет редакция TagilCity.ru.

Мы ищем героев, которые покажут, что несмотря на свои особенности они не пали духом, а живут и развиваются. Вы выращиваете цветы, занимаетесь спортом, программированием, вязанием или рисованием или ведете общественную деятельность? Тогда расскажите об этом нам! Заполните анкету и отправьте ее на почту alexandra@tagilcity.ru. Заявки на участие принимаются до 2 сентября. Расскажите о своих занятиях и увлечениях в одной из номинаций: Спорт и киберспорт;

Спорт и киберспорт; Спорт и киберспорт. Дети;

Общественная деятельность;

Общественная деятельность. Дети;

Культура;

Культура. Дети;

Наука и образование;

Наука и образование. Дети;

Профессионалы. Более подробно о каждой номинации вы можете узнать в анкете участника. В каждой номинации будут свои победители, а определит их экспертный совет, который по-достоинству оценит старания каждого участника. Победителям будут вручены специальные статуэтки «Гордимся!». Участников можно будет поддержать лайками, комментариями или репостами в социальных сетях.

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