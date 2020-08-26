Иркутский губернатор предложил организовать фонд для сохранения экологии Байкала

«В процессе встречи с жителями задавалось большое число вопросов, в том числе о рубках в охраняемой зоне озера. Я пообещал, что бесконтрольных вырубок не допущу. Работы, целью которых является расширение Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, будут тщательно контролироваться. Кроме всего, РЖД пообещали заняться восстановлением лесов», — цитирует Irksib Игоря Кобзева.