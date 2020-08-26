Иркутский губернатор предложил организовать фонд для сохранения экологии Байкала

Иркутский губернатор предложил организовать фонд для сохранения экологии Байкала

Сегодня, 05:12ОбществоPhoto: pixabay.com
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с экологическими общественниками предложил учредить фонд по сохранению Байкала.

Как полагает Кобзев, некоммерческий фонд сможет собрать деньги, которые далее пустят на различные мероприятия по сохранению экологии озера. Глава региона подчеркнул, что вопрос защиты Байкала и находящихся рядом территорий очень тревожит население области.

«В процессе встречи с жителями задавалось большое число вопросов, в том числе о рубках в охраняемой зоне озера. Я пообещал, что бесконтрольных вырубок не допущу. Работы, целью которых является расширение Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, будут тщательно контролироваться. Кроме всего, РЖД пообещали заняться восстановлением лесов», — цитирует Irksib Игоря Кобзева.

На прошедшей встрече с представителями экологической общественности обсудили концепцию будущего фонда, зону его влияния и перечень полномочий. Была также озвучена инициатива по поводу ежегодного премирования из средств фонда лучших волонтеров и активистов, которые работают над сохранением уникальной природы озера Байкал.

«Я первым готов перевести средства в фонд и думаю, что мой пример будет подхвачен членами правительства региона и они направят свой заработок за один день в фонд», — сказал Кобзев.

До 6 сентября, Дня Байкала, врио губернатора распорядился определить состав фонда, а также разработать план мероприятий по сохранению озера.

Напомним, по положениям федерального законодательства рубка на территории возле Байкала нужна для обновления магистралей. Планируется, что все участки строительства оснастят камерами видеонаблюдения. Благодаря этому жители региона смогут в онлайн-режиме отслеживать процесс работ.

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