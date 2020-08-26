Мусор и санитарно-защитные зоны. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Вредные выбросы все чаще становятся поводом для обсуждений и жалоб горожан. Чтобы они не оказывали влияния на людей, у каждого завода должна быть определена санитарно-защитная зона. Однако в Нижнем Тагиле она есть только у одного предприятия. TagilCity.ru попыталось разобраться, почему заводы не спешат оградить тагильчан от вредного воздействия выбросов.
В конце 2022 года в городе планируют сдать в эксплуатацию мусороперерабатывающий комплекс. Об этом рассказал гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов в ходе заседания рабочей группы по реализации реформы ТКО. На данный момент специалисты проводят сбор информации и оценку воздействия на окружающую среду. Строительство комплекса начнется следующей весной. На заседании общественники и участники рабочей группы высказали свои предложения по поводу строительства. Также тагильчане могут ознакомиться с резюме проекта и до 3 октября представить свои идеи и замечания по нему.
27 и 28 августа активисты проведут экологические субботники в пригороде Нижнего Тагила. Организаторы планируют очистить территорию от несанкционированных свалок в районе этнопарка «Ермаково городище». На участие в подобных акциях откликается много неравнодушных тагильчан.
Определен подрядчик для проведения ремонта кровли здания главного корпуса котельной на Черноисточинском шоссе. Заказчик — НТ МУП «НТТС», подрядчиком стало ООО «Уралспецмонтаж». Ремонтные работы обойдутся в 1,3 миллиона рублей. В ходе ремонта пройдет замена кирпичной кладки стен и кровли лестничной клетки здания.
25 августа скончался журналист Геннадий Панюхин. Он работал в городских газетах и телевидении, а также был автором нескольких книг об истории Нижнего Тагила.
В 2018 году житель Нижнего Тагила задушил свою девушку и спрятал ее тело в диван. Молодой человек был наркозависим. На этой почве он часто вел себя странно и агрессивно. TagilCity.ru подготовило материал об этом уголовном деле, попытавшись разобраться, почему произошла трагедия.