На Урале многодетная семья получила участок непригодный для строительства дома

Причиной, почему семья не может возвести дом, стало то, что земля располагается в лесоохранной зоне. На данный момент в ситуации разбираются следователи.
Следователи проводят опрос членов многодетной семьи, а также представителей местной администрации.
Кроме того, будет проверена документация, которая регламентирует порядок предоставления гражданам земельных участков. После проведения проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Нижнем Тагиле владельца здания с маяком на берегу Тагильского пруда обязали демонтировать незаконные конструкции.