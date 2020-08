На Урале ужесточили приговор по делу об обрушении крыши на оборонном предприятии

В Свердловском областном суде была рассмотрена апелляция на приговор по делу об обрушении крыши на заводе имени Калинина (ЗиК), где производят зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Бук», в результате которого погибли четыре человека, сообщает пресс-служба областного суда.

Сообщается, что приговор был изменен был ужесточен всем четырем подсудимым. Условные сроки были изменены на заключение в колонии-поселении. 7 апреля в Орджоникидзевском суде был вынесен приговор по делу об обрушении крыши на заводе. Юрий Ожиганов, гендиректор «СК «Крона» (строительной фирмы, которая ремонтировала крышу корпуса № 15), заместитель главного инженера ЗиКа Владимир Гаганов и Виктор Шмелев, сотрудник отдела № 49 реконструкции и эксплуатации зданий ЗиКа получили по два года условно, а директор ООО «Наш дом», которая также участвовала в ремонте, получил три года условно. Обрушение крыши произошло 9 ноября 2016 года. В результате погибли четыре человека, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. Суд возобновит слушания по делу об обрушении крыши завода в Екатеринбурге

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter