На Урале ужесточили приговор по делу об обрушении крыши на оборонном предприятии

На Урале ужесточили приговор по делу об обрушении крыши на оборонном предприятии

Сегодня, 13:36ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловском областном суде была рассмотрена апелляция на приговор по делу об обрушении крыши на заводе имени Калинина (ЗиК), где производят зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Бук», в результате которого погибли четыре человека, сообщает пресс-служба областного суда.

Сообщается, что приговор был изменен был ужесточен всем четырем подсудимым. Условные сроки были изменены на заключение в колонии-поселении.

7 апреля в Орджоникидзевском суде был вынесен приговор по делу об обрушении крыши на заводе. Юрий Ожиганов, гендиректор «СК «Крона» (строительной фирмы, которая ремонтировала крышу корпуса № 15), заместитель главного инженера ЗиКа Владимир Гаганов и Виктор Шмелев, сотрудник отдела № 49 реконструкции и эксплуатации зданий ЗиКа получили по два года условно, а директор ООО «Наш дом», которая также участвовала в ремонте, получил три года условно.

Обрушение крыши произошло 9 ноября 2016 года. В результате погибли четыре человека, еще 14 получили травмы различной степени тяжести.

Stories:
Екатеринбург
судзаводЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы