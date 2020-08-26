Свердловский областной суд отказал в смягчении приговора члену «банды Карлика»

Свердловский областной суд отказал в смягчении приговора члену «банды Карлика»

Сегодня, 13:53ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Андрей Чудинов, являющийся членом «банды Карлика» или Константина Теплоухова из 2000-х годов, спустя 11 лет, проведенных в колонии ходатайствовал о смягчении режима отбывания наказания. Однако Свердловский областной суд не удовлетворил просьбу заключенного, сообщает пресс-служба суда.

Свою просьбу осужденный мотивировал тем, что встал на путь исправления, у него есть поощрения, а также все имевшиеся взыскания погашены.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказал в удовлетворении ходатайства и осужденный обжаловал его в вышестоящей инстанции, то есть в Свердловском областном суде, но и там постановление оставили в силе.

В 2009 году Свердловским областным судом был вынесен приговор членам банды Константина Теплоухова. ОПГ орудовала на территории Екатеринбурга и Свердловской области несколько лет. В период с июня 2000 года по март 2004 года было совершено шесть разбойных нападений. Злоумышленники проникали в дома, коттеджи, организации, а также занималась незаконным приобретением, хранением, перевозкой и ношением огнестрельного оружия и боеприпасов, а также неправомерно завладевала автомобилями. Члены группировки получили длительные сроки. Андрей Чудинов получил 15 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

Stories:
Нижний ТагилЕкатеринбург
преступникНижний ТагилЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы