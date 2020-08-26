Тагильским подросткам запретили посещать кальянные

Согласно постановлению, нахождение детей в таких местах может причинить вред их здоровью и развитию. Так, запрещается посещать объекты, предназначенные для реализации и употребления не только табачной продукции, но и электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака, кальянов, вейпов и электронных сигарет.