Телемедицина стала полноценным методом работы с пациентами при пандемии

Телемедицина стала полноценным методом работы с пациентами при пандемии

Сегодня, 20:44ОбществоPhoto: ER.RU
В 2016 году «Единая Россия» приступила к реализации партпроекта «Здоровое будущее», помогающего улучшать и развивать медицинскую сферу страны. В 2020 году партпроект позволил защитить медиков, работающих в красных зонах, а также снова обозначил вопрос развития телемедицины.

Как отметил координатор партийного проекта «Здоровое будущее», председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, некоторые задачи не получается решить вследствие неразвитой обратной связи, и благодаря проекту эта связь стала возможной.

«Местные отделения формируют запрос, который есть как у пациентов, так и у профессионального сообщества», — пояснил Морозов.

Как пишет Mkset, по словам парламентария, проект включает несколько приоритетных задач. В том числе они касаются финансирования медицинской сферы, развития первичной медико-санитарной помощи, лечения онкологии и многого другого. Первые результаты уже имеются - детская медицина стала составляющей нацпроекта «Здравоохранение». В партии также решали вопрос, связанный с направлением налога на доходы граждан более 5 млн рублей на лечение орфанных заболеваний.

Подчеркивается, что взаимодействие различных регионов РФ оказывает помощь в развитии системы здравоохранения по всей стране. Самые успешные местные практики могут применяться и в других субъектах РФ. Таким образом были масштабированы проекты в Мурманской (“Уроки здоровья”), Липецкой (“Горячая линия”) и Волгоградской (“Онкодозор”) областях.

Из-за пандемии коронавируса партпроект взял на себя ответственность за контроль выплат за работу в опасных условиях с целью добиться справедливости в каждом конкретном случае.

Как передает сайт ER.ru, в скором времени в рамках проекта планируют создать федеральный стандарт безопасности работы медиков, а также расширить возможности телемедицины, позволяющей осуществлять эксперименты и применять ИИ для постановки диагнозов.

«Во время эпидемии мы стали драйверами модернизации и либерализации этого процесса. Отличные практики продемонстрировали Москва, Татарстан, другие регионы — врачи консультировали онлайн, проводили осмотры, ставили диагнозы удаленно», — рассказал Морозов.

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, телемедицина обладает огромным потенциалом развития.

«Единая Россия» еще в начале текущего года призывала к расширению возможностей телемедицины, превращению ее в полноценный инструмент работы с пациентами. Многие наши инициативы отражены в новом законе, который позволяет применять технологии телемедицины при эпидемиях или ЧС», - пояснил Турчак.

«Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для системы здравоохранения всех стран мира в 2020 году. И я рад, что отечественное здравоохранение с честью выдержало нагрузку, которая легла на наших врачей. Задача партийного проекта «Здоровое будущее» - помочь проконтролировать полноту и своевременность стимулирующих выплат работникам здравоохранения, которые непосредственно заняты борьбой с коронавирусом. Также по партийной линии мы оказали больницам благотворительную помощь: обеспечили их средствами индивидуальной защиты и совместно с сетью «Магнит» подарили свердловским врачам около 4000 продуктовых наборов.

До конца 2020 года планируем обсудить вопросы лекарственного обеспечения граждан и принять меры по оказанию максимально возможной помощи больным редкими (орфанными) заболеваниями. Прежде всего - детям, страдающим спинальной мышечной атрофией. Совместно с общественной организацией помощи больным редкими заболеваниями «Генетика» мы планируем провести селекторное совещание и направить свои рекомендации в Государственную Думу», - Александр Серебренников, региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» в Свердловской области, заместитель председателя комитета по социальной политике Заксобрания.

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