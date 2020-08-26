Телемедицина стала полноценным методом работы с пациентами при пандемии

«Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для системы здравоохранения всех стран мира в 2020 году. И я рад, что отечественное здравоохранение с честью выдержало нагрузку, которая легла на наших врачей. Задача партийного проекта «Здоровое будущее» - помочь проконтролировать полноту и своевременность стимулирующих выплат работникам здравоохранения, которые непосредственно заняты борьбой с коронавирусом. Также по партийной линии мы оказали больницам благотворительную помощь: обеспечили их средствами индивидуальной защиты и совместно с сетью «Магнит» подарили свердловским врачам около 4000 продуктовых наборов.