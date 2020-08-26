В Нижнем Тагиле полиция уничтожила более двух килограммов наркотиков

Специальная комиссия, в которую входили следователи и дознаватели, представители прокуратуры, отдела экологии и природопользования и члены общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» проверили все 139 объектов на наличие. Все они были опечатаны, причем к пакетах и коробках находились не только наркотики, но и сопутствующие атрибуты.
Свыше 2,2 килограммов уничтоженных наркотиков растительная, их незаконно выращивали в домашних условиях.
Представитель общественного совета МУ МВД России «Нижнетагильское» Александр Петров, сообщил, что это событие значимое для нашего города. По статистике, с начала года выявлено 600 фактов незаконного оборота наркотиков и возбуждено 266 уголовных дел.
Напомним, что ранее был задержан мужчина, искавший наркотические вещества в корнях деревьев.