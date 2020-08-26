В Нижнем Тагиле полиция уничтожила более двух килограммов наркотиков

В Нижнем Тагиле полиция уничтожила более двух килограммов наркотиков

Сегодня, 15:20ОбществоФото: МУ МВД "Нижнетагильское"
Полицейские из Нижнего Тагила уничтожили вещдоки по 53 уголовным делам 2019–2020 годов, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Специальная комиссия, в которую входили следователи и дознаватели, представители прокуратуры, отдела экологии и природопользования и члены общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» проверили все 139 объектов на наличие. Все они были опечатаны, причем к пакетах и коробках находились не только наркотики, но и сопутствующие атрибуты.

Свыше 2,2 килограммов уничтоженных наркотиков растительная, их незаконно выращивали в домашних условиях.

Представитель общественного совета МУ МВД России «Нижнетагильское» Александр Петров, сообщил, что это событие значимое для нашего города. По статистике, с начала года выявлено 600 фактов незаконного оборота наркотиков и возбуждено 266 уголовных дел.

Напомним, что ранее был задержан мужчина, искавший наркотические вещества в корнях деревьев.

Фото:МУ МВД "Нижнетагильское"

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
наркотикиполицияуничтожение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы