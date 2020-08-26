В Свердловской области разыскивают девять грибников

В Свердловской области разыскивают девять грибников

Сегодня, 19:39ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Свердловской области спасатели разыскивают девять человек, которые отпарвились в лес за грибами и пропали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Поиски идут в Тугулымском районе, под Первоуральском, Нижним Тагилом, в Горноуральском районе, под Ирбитом, Верхней Пышмой, Алапаевском, Первоуральском и Качканаром.

В МЧС пояснили, что этим летом в два раза увеличилось количество обращений на поиски людей в лесу. С мая поступило 50 таких обращений. Спасатели напоминают о том, чтобы свердловчане соблюдали меры предосторожности при походе в лес: нужно сообщить близким о походе, носить яркую одежду, проверить зарядку на телефоне, с собой взять спички, нож и свисток.

В лесу под Нижним Тагилом 70-летнего грибника, который пропал 21 августа.

МЧСпоискгрибники
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