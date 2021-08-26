Бизнесмены получили поддержки на 241,9 миллиона в 2020 году в Нижнем Тагиле

В 2020 году бизнесмены получили займов на почти 250 миллионов рублей. Заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства провел глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. О мерах государственной поддержки, оказанной бизнесменам, рассказал руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

Поддержка была оказана бизнесменам, которые работают в сегменте малого и среднего бизнеса на территории города. В 2020 году в общей сложности было выдано 183 займа на сумму 241,9 миллиона, предоставлено 10 поручительств на общую сумму 18,2 миллиона рублей. Во время года пандемии свыше 10 тысяч человек принял участие в информационных семинарах, обучающих тому, как открыть свое дело. Было оказано 2,1 тысячи консультаций, открыто 70 субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), в это число входят 55 ИП и 15 юридических лиц. В текущем году с января по июль центр СМСП выдан 92 займа на сумму 162,6 миллиона и 2 займа самозанятым на сумму 1, 2 миллиона рублей. Также около 600 человек стали участниками обучающих и информационных мероприятий. Было проведено 804 консультации, открыто 40 СМСП, оказано 756 бухгалтерских и 34 юридических услуг. 2,9 тысячи абонента обратились в Нижнетагильский муниципальный фонд за информационной поддержкой, в центр «Мой бизнес» — 584 абонента, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. На заседании Владислав Пинаев отметил, насколько для развития предпринимательских инициатив важна проделанная работа. Также бизнесмены успели задать мэру волнующие их вопросы, которые касаются строительства мостов и дорог, миграции населения, развитию и проведению досуга.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter