Больше двух тысяч обращений поступило в мэрию от тагильчан с начала года

С начала 2021 года тагильчане обратились в мэрию 2270 раз. 35% обращений пришло на электронную почту, 21% — непосредственно в интернет-приёмную главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Посредством бумажного документооборота пришло соответственно 16 и 10 процентов от общей корреспонденции, сообщили TagilCity.ru в мэрии.