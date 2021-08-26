Больше двух тысяч обращений поступило в мэрию от тагильчан с начала года

С начала 2021 года тагильчане обратились в мэрию 2270 раз. 35% обращений пришло на электронную почту, 21% — непосредственно в интернет-приёмную главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Посредством бумажного документооборота пришло соответственно 16 и 10 процентов от общей корреспонденции, сообщили TagilCity.ru в мэрии.
Основной причиной снижения потока обращений в администрации называют повышении информированности граждан.
Получив квалифицированный ответ, в котором даются разъяснения, рекомендации по способу разрешения возникшей проблемы, или реальную помощь, люди уже не обращаются повторно с данным вопросом, пояснила начальник отдела Валентина Раудштейн.
Больше половины обращений поступают по вопросам городского хозяйства, 9% приходится на проблемы с жильём, остальные связаны с работой городского транспорта, земельные правоотношения и градостроительство. Периодически специалисты горадминистрации обзванивают заявителей, по 267 заявлениям провели выездные проверки.
Для подачи заявлений тагильчане могут воспользоваться «Платформой обратной связи» — с апреля 2021 года этот сервис стал доступен жителям города.