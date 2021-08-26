Евгений Куйвашев приехал в Тагил проститься с экс-гендиректором УВЗ Николаем Малых

Церемония прощания проходила во дворце культуры имени Окунева. Также на панихиде присутствовал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, гендиректор УВЗ Александр Потапов, депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин и другие известные личности. Всего на похороны собралось около 200 человек.
Напомним, Николай Малых был генеральным директором УВЗ с 1997 года по 2009 годы. Коллеги отмечают его большой вклад в развитие предприятия и профессионализм. Николай Малых умер 23 августа 2021 года в Черноисточинске на 74 году жизни. Он будет похоронен на кладбище «Пихтовые горы» после отпевания в храме Дмитрия Донского.