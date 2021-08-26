Евгений Куйвашев приехал в Тагил проститься с экс-гендиректором УВЗ Николаем Малых

Напомним, Николай Малых был генеральным директором УВЗ с 1997 года по 2009 годы. Коллеги отмечают его большой вклад в развитие предприятия и профессионализм. Николай Малых умер 23 августа 2021 года в Черноисточинске на 74 году жизни. Он будет похоронен на кладбище «Пихтовые горы» после отпевания в храме Дмитрия Донского.