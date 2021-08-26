Файзуллин оценил ЖК “КМ Анкудиновский Парк” в Нижнем Новгороде

Месторасположение ЖК “КМ Анкудиновский Парк” - южная граница Советского района около деревни Анкудиновки. Сейчас его жильцами являются более 10 тысяч человек, пишет newsnn.ru.
В ЖК функционирует детский сад на 150 мест, завершилось строительство школы, которая может принять 675 учеников. Данный проект был реализован в рамках федеральной программы “Стимул”. Инфраструктура школы включает в себя актовый и спортивный залы, в классах есть удобства для обучения детей с ограниченными возможностями.
Министр строительства назвал проект красивым и отметил, что он реализуется комплексно. Также, по словам Файзуллина, администрации необходимо активно работать, чтобы уложиться в заявленные сроки. Министр дал комплексу положительную оценку, подчеркнув, что школа уже готова и нужно сдавать объект к началу учебного года. Кроме того, начинает строиться структурно-оздоровительный комплекс. Ключевой вопрос, как отметил Файзуллин, связан с обеспечением места для работы. Для этого необходимо разгружать дороги и находить рабочие места для 2500 человек, проживающих в ЖК.
Генеральный директор застройщика жилого комплекса “КМ Анкудиновский Парк” Павел Фролов сообщил, что школа была построена на 3 месяца раньше срока. В планах строительство еще одной школы, которая примет более 600 учеников, и детского сада на почти 300 мест.
При осмотре ЖК “КМ Анкудиновский Парк” вместе с министром строительства Фролов отметил, что безопасность жильцов легла в основу концепции комплекса.
Как заявил замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов, рядом с жилым комплексом будет построена новая дорога. Решение о переносе строительства с 2023 года на 2021 год уже принято, договор будет подписан осенью этого года.
По словам Фролова, финансирование дорожного строительства благодаря Сергею Морозову было увеличено, поэтому приступить к нему можно будет уже в этом году. Сергей Морозов отметил, что застройщик закончит возведение социальных объектов одновременно с вводом в эксплуатацию всех жилых зданий ЖК “КМ Анкудиновский Парк”. Комплекс будет состоять из 31 дома от 19 до 25 этажей, 6 многоуровневых парковок, 3 детских садов, 2 школ, ТЦ, ФОКа и больницы.