Файзуллин оценил ЖК “КМ Анкудиновский Парк” в Нижнем Новгороде

Министр строительства назвал проект красивым и отметил, что он реализуется комплексно. Также, по словам Файзуллина, администрации необходимо активно работать, чтобы уложиться в заявленные сроки. Министр дал комплексу положительную оценку, подчеркнув, что школа уже готова и нужно сдавать объект к началу учебного года. Кроме того, начинает строиться структурно-оздоровительный комплекс. Ключевой вопрос, как отметил Файзуллин, связан с обеспечением места для работы. Для этого необходимо разгружать дороги и находить рабочие места для 2500 человек, проживающих в ЖК.