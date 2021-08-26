Федеральные гранты на благоустройство получат пять городов Свердловской области

Федеральные гранты на благоустройство получат пять городов Свердловской области
Федеральные гранты на благоустройство получат пять городов Свердловской области
Сегодня, 21:42ОбществоФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Федеральные гранты на проекты благоустройства выиграли еще пять городов, расположенных в Свердловской области. Финал конкурса состоялся 26 августа в Нижнем Новгороде.

Теперь Лесной, Верхняя Тура, Невьянск, Краснотурьинск и Полевской получат в общей сложности 350 миллионов рублей. В городах появятся новые набережные и скверы. Об этом на своей личной странице в Instagram написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что во многом города региона меняются за счет подобных проектов.

Я видел все проекты — и те, которые получили гранты, и те, которые пока нет. Классные — все. Все возьмем в работу,написал губернатор.

Напомним, в Нижнем Тагиле с 16 по 30 августа проходит голосование по благоустройству общественных территорий в сельских населенных пунктах. Проголосовать можно через сайт Госуслуг.

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