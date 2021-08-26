Из-за лесного пожара под Первоуральском прокуратура проведет проверку

Предварительно установлено, что пожар начался около 15.00 26 августа. Его площадь составила 4 гектара. Огонь создал опасность для двух садовых товариществ, а также санатория «Лесная сказка» и Первоуральского психоневрологического интерната. Для защиты людей была проведена эвакуация.
Детей из санатория разместили в Доме культуры «Огнеупорщик». Их всех забрали домой родители. Всех, кто находился в интернате направили в Билимваевское учреждение и екатеринбургский центр соцобслуживания «Малахит». В пожаре никто не погиб и не пострадал.
На место происшествия прибыла и. о. прокурора Первоуральска Любовь Некрасова.
Напомним, пожар возле Хомутовки под Первоуральском локализован. Спасатели выяснили причину — ей стал намеренный поджог.