Минеева назвала льготное кредитование самым распространённым видом помощи

Программа разработана на основании постановления Правительства России № 141. У представителей этого сектора экономики появится возможность оформлять кредиты по льготной ставке, всего от 3 до 5% годовых, сообщает издание ria.ru.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в российской столице Татьяна Минеева прокомментировала значение этой меры для бизнесменов, назвав ее «реальным плечом».
По словам Минеевой, льготное кредитование является одной из самых востребованных мер поддержки бизнеса во время пандемии. Тем более, добавила бизнес-омбудсмен, речь идет о туриндустрии столицы, которая пострадала в числе первых еще в начале эпохи ковидных ограничений. Минеева также отметила, что Москва — лидер по объему въездного турпотока в РФ. До периода ограничений количество туристов, которое она приняла, составило более 25 млн. За первое полугодие прошлого года Москва потеряла 55% совокупного турпотока. «Сейчас наступило время усиленной работы», — сказала бизнес-омбудсмен столицы.
Чтобы принять участие в государственной программе, МСП Банку выделят субсидию, а потому выдавать кредиты по льготным ставкам начнут уже в ближайшем будущем. У бизнесменов появится возможность оформить такой кредит на разные нужды: например, чтобы строить и ремонтировать здания, предназначенные для гостиничных и санаторных курортных проектов. При этом их фонд не должен быть меньше 120 номеров, или они должны занимать площадь минимум 5 тыс. кв. м.
Кроме того, на кредитные средства могут быть проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации, а также непосредственно ее подготовка. Также кредит можно использовать на проведение экспертизы, касающейся указанных результатов инженерных изысканий и проектной документации, проверку достоверности определения сметной стоимости.
Для оформления льготного займа компания или ИП должны быть зарегистрированы в РФ на основании законодательных требований. Помимо этого, у предприятия не должно быть задолженностей по зарплате или всем видам налогов и сборов.
Как подчеркнули в банке, поддержка бизнесменов в туристической отрасли является одним из приоритетных направлений в работе Корпорации МСП. Благодаря такой поддержке повысится доступность бизнеса инвестиций и финансирования, также удастся улучшить номерной фонд гостиниц, санаториев, курортов и создать новые объекты. Корпорация МСП за счет участия в государственной программе будет реально содействовать проектам в данной области, сказали представители банка.