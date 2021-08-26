Минеева назвала льготное кредитование самым распространённым видом помощи

По словам Минеевой, льготное кредитование является одной из самых востребованных мер поддержки бизнеса во время пандемии. Тем более, добавила бизнес-омбудсмен, речь идет о туриндустрии столицы, которая пострадала в числе первых еще в начале эпохи ковидных ограничений. Минеева также отметила, что Москва — лидер по объему въездного турпотока в РФ. До периода ограничений количество туристов, которое она приняла, составило более 25 млн. За первое полугодие прошлого года Москва потеряла 55% совокупного турпотока. «Сейчас наступило время усиленной работы», — сказала бизнес-омбудсмен столицы.