Названа дата похорон убитой в Тюмени 9-летней школьницы

Напомним, 30 июня 2021 года девочка отправилась на прогулку и не вернулась. Ее искали 1,5 месяца, а следователями было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней. Почти сразу оно было передано в центральный аппарат СКР. Тело девочки было обнаружено на берегу озера Оборочное 19 августа. Оно было упаковано в коробку из-под мебели и пластиковый пакет.