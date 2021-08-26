Названа дата похорон убитой в Тюмени 9-летней школьницы

Названа дата похорон убитой в Тюмени 9-летней школьницы
Названа дата похорон убитой в Тюмени 9-летней школьницы
Сегодня, 17:55ОбществоФото: 1MI
Похороны убитой в Тюмени 9-летней школьницы Насти Муравьевой пройдут в субботу, 28 августа.

Прощание с девочкой состоится с 12.00 до 13.00 в Областном бюро судебно-медицинской экспертизы на ул. Юрия Семовских, 14, пишет 72.ru со ссылкой на руководителя «Ритуальной похоронной компании» Алексея Афанасьева.

Последний взял на себя расходы на оплату похорон.

Напомним, 30 июня 2021 года девочка отправилась на прогулку и не вернулась. Ее искали 1,5 месяца, а следователями было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней. Почти сразу оно было передано в центральный аппарат СКР. Тело девочки было обнаружено на берегу озера Оборочное 19 августа. Оно было упаковано в коробку из-под мебели и пластиковый пакет.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан 25 августа. Им оказался 40-летний уроженец Сургута, проживавший недалеко от дома девочки. По его словам, 30 июня он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он встретил девочку, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, а затем задушил. Несколько дней он тело держал в холодильнике.

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