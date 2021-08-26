Одноклассники запустили конструктор стикеров

Стикеры в личных сообщениях и комментариях — один из самых популярных способов общения в ОК: только за 2020 год пользователи отправили более 6 млрд. стикеров и открыток. В апреле 2021 года Одноклассники первыми из социальных сетей запустили стикеры со звуком — новый формат визуального общения в личных сообщениях и комментариях, ранее возможность загружать стикеры появилась у брендов и авторов.