Правила начисления пособий от 3 до 7 лет изменятся в России

Минтруд готовит изменения для начисления россиянам социальных выплат на детей от трех до семи лет, женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, и одиноким родителям.

По правилам, которые действуют сейчас, если в семье две машины, то граждане не могут рассчитывать на социальные выплаты. Это не касается многодетных семей, семей инвалидов и если транспортное средство получено по мерам соцподдержки. При рассмотрении заявлений также учитывались автомобили под арестом и в розыске, теперь они не будут рассматриваться. Изменения будут внесены в законодательство до конца 2021 года, пишут «Известия» со ссылкой на замминистра труда и соцзащиты Ольгу Баталину. Напомним, президент РФ Владимир путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тысяч рублей пенсионерам, в том числе и военным. Деньги они получат в сентябре 2021 года. Российские пенсионеры получат выплаты по 10 тысяч в сентябре 2021 года

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