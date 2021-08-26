Прощание с экс-гендиректором УВЗ Николаем Малых прошло в Нижнем Тагиле

На панихиде присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава города Владислав Пинаев, гендиректор УВЗ Александр Потапов, глава МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров, директор по персоналу «Уралвагонзавода» Константин Захаров, председатель гордумы Вадим Раудштейн, депутат Госдумы Алексей Балыбердин и другие известные личности.
Люди начали собираться уже с 10.30. Всего на церемонию пришло более 300 человек. Во время выноса тела они выстроились у здания дворца с огромным количеством венков. За гробом проследовали родные и близкие Николая Малых. В память о нем на УВЗ включили заводской гудок.
Затем траурная процессия двинулась в храм Дмитрия Донского, где усопшего отпели. После церемонии тело выносили под колокольный звон, а на заводе дали еще один гудок. Николай Малых будет похоронен на кладбище «Пихтовые горы».
Редакция TagilCity.ru выражает соболезнования родным, близким и коллегам Николая Малых.
Напомним, Николай Малых скончался 23 августа от коронавируса на 74 году жизни в Черноисточинске. Он был генеральным директором УВЗ с 1997 по 2009 годы. Родился Малых в Кировской области, а затем его семья переехала в Нижний Тагил. Он устроился на «Уралвагонзавод» в 1966 году слесарем-инструментальщиком и прошел путь до должности генерального директора, был секретарем комитета комсомола завода и секретарем партийного комитета. Николай Малых награжден многими медалями и орденами, был почетным гражданином Свердловской области и Нижнего Тагила. В связи с его кончиной соболезнования выразили многие известные жители Нижнего Тагила.