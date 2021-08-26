Прощание с экс-гендиректором УВЗ Николаем Малых прошло в Нижнем Тагиле

Напомним, Николай Малых скончался 23 августа от коронавируса на 74 году жизни в Черноисточинске. Он был генеральным директором УВЗ с 1997 по 2009 годы. Родился Малых в Кировской области, а затем его семья переехала в Нижний Тагил. Он устроился на «Уралвагонзавод» в 1966 году слесарем-инструментальщиком и прошел путь до должности генерального директора, был секретарем комитета комсомола завода и секретарем партийного комитета. Николай Малых награжден многими медалями и орденами, был почетным гражданином Свердловской области и Нижнего Тагила. В связи с его кончиной соболезнования выразили многие известные жители Нижнего Тагила.