Рекорд в Черногории: победительница конкурса лентяев пролежала 117 часов

Женщина, проживающая в Подгорице в Черногории, Дубравка Аксич стала победительницей традиционного конкурса бездельников. Для проведения конкурса выбрали этно-деревню Брезне. Женщина пролежала на одном месте 117 часов и побила предыдущий рекорд. Ее приз составил 300 евро, или 26000 руб.

По сообщению черногорского портала RTCG, на втором месте оказался мужчина, который встал всего за пять минут до Дубравки. Обладатель третьего места выдержал 115 часов, пишет 360tv.ru. Согласно правилам корпуса, участники не могут вставать, но им разрешено спать, есть, пить, читать книги. В этом году они могли один раз за 8 часов сходить в туалет. О конкурсе Аксич узнала в Instagram, но готовиться к нему не стала. Она и так много спит и отдыхает. По словам этно-села Брезна Радони Благоевича, идея с конкурсом возникла 10 лет назад. Он рассказал, что, согласно стереотипу, черногорцы очень ленивые. «Поэтому нам пришла в голову идея устроить такое соревнование. Но в этом году все было проще, потому что участники могли ходить в туалет. Раньше некоторые жаловались, что из-за этого возникают проблемы со здоровьем, и мы решились на послабление», — рассказал Благоевич. Он также отметил, что ни один из трех участников не сдавался до тех пор, пока не пошел дождь.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter