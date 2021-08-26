Служебную проверку проведут в отношении уральского следователя на золотом Lexus

Служебную проверку проведут в отношении уральского следователя на золотом Lexus
Служебную проверку проведут в отношении уральского следователя на золотом Lexus
Вчера, 22:34ОбществоФото: 1MI
В отношении замглавы Октябрьского следственного отдела Екатеринбурга Артема Халилова будет проведена служебная проверка. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Осенью 2020 года замглава спровоцировал конфликт на автозаправке. Руководителю следственного управления СК РФ по Свердловской области Богинскому было поручено доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», сообщает СКР.

Напомним, в сентябре 2019 года 24-летний екатеринбуржец Антон Истомин подрался на заправке с заместителем начальника отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Артемом Халиловым, который был за рулем золотого Lexus.

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Екатеринбург
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