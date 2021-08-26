Служебную проверку проведут в отношении уральского следователя на золотом Lexus

Осенью 2020 года замглава спровоцировал конфликт на автозаправке. Руководителю следственного управления СК РФ по Свердловской области Богинскому было поручено доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», сообщает СКР.