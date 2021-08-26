Свердловских школьников 1 сентября будут охранять больше четырёх тысяч силовиков

Всего в Свердловской области праздничные линейки, пусть даже и немного не в привычном формате, пройдут в 2390 образовательных учреждениях, среди которых — 1050 школ. 1 сентября 2021 года к учёбе приступят 993 тысячи учащихся, поделился с TagilCity.ru начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.
В ГУ МВД по Свердловской области 26 августа в режиме видеоконференции прошло совещание по подготовке к дню знаний.
Специалисты некоторых отделов доложили начальству о готовности школ к новому учебному году. В некоторых образовательных учреждениях есть недочёты, которые администрация школ должна устранить до конца августа. Правоохранители ведут и разъяснительную работу в неблагополучных семьях –в Свердловской области 10 малышей, которые уже должны сесть за парты в этом году, до сих пор не были зачислены в первый класс. Родителей юных уральцев привлекли к административной ответственности.
Более 4 тысяч сотрудников полиции и наших коллег из Росгвардии будут задействованы в охране общественного порядка в этот день. За всеми учреждениями в качестве ответственных закрепят конкретных офицеров. Заступят на службу полицейские с раннего утра, их рабочий день продлится до полного завершения мероприятий. Каждый дом знаний проверят на предмет антитеррористической и пожарной безопасности. Прошу земляков с пониманием относится к работе представителей МВД, мелочей в их деле не бывает, добавил полковник.
Правоохранители просят граждан быть тоже бдительными — при обнаружении подозрительных транспортных средств или людей сообщать об этом в полицию по круглосуточному телефону 8(343) 358-71-61.
Напомним, накануне губернатор Евгений Куйвашев поручил проверить безопасность всех школьных маршрутов.