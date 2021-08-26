Свердловских школьников 1 сентября будут охранять больше четырёх тысяч силовиков

Свердловских школьников 1 сентября будут охранять больше четырёх тысяч силовиков
Свердловских школьников 1 сентября будут охранять больше четырёх тысяч силовиков
Сегодня, 13:20ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
993 тысячи учащихся Свердловской области пойдут учиться под пристальным вниманием силовиков. На линейке в каждом учебном заведении будут находиться сотрудники полиции и Росгвардии.

Всего в Свердловской области праздничные линейки, пусть даже и немного не в привычном формате, пройдут в 2390 образовательных учреждениях, среди которых — 1050 школ. 1 сентября 2021 года к учёбе приступят 993 тысячи учащихся, поделился с TagilCity.ru начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.

В ГУ МВД по Свердловской области 26 августа в режиме видеоконференции прошло совещание по подготовке к дню знаний.

Специалисты некоторых отделов доложили начальству о готовности школ к новому учебному году. В некоторых образовательных учреждениях есть недочёты, которые администрация школ должна устранить до конца августа. Правоохранители ведут и разъяснительную работу в неблагополучных семьях –в Свердловской области 10 малышей, которые уже должны сесть за парты в этом году, до сих пор не были зачислены в первый класс. Родителей юных уральцев привлекли к административной ответственности.

Более 4 тысяч сотрудников полиции и наших коллег из Росгвардии будут задействованы в охране общественного порядка в этот день. За всеми учреждениями в качестве ответственных закрепят конкретных офицеров. Заступят на службу полицейские с раннего утра, их рабочий день продлится до полного завершения мероприятий. Каждый дом знаний проверят на предмет антитеррористической и пожарной безопасности. Прошу земляков с пониманием относится к работе представителей МВД, мелочей в их деле не бывает, добавил полковник.

Правоохранители просят граждан быть тоже бдительными — при обнаружении подозрительных транспортных средств или людей сообщать об этом в полицию по круглосуточному телефону 8(343) 358-71-61.

Напомним, накануне губернатор Евгений Куйвашев поручил проверить безопасность всех школьных маршрутов.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Евгений КуйвашевшколаВалерий Горелыхпервоклассникиучебный год
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы