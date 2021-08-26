Свердловских школьников 1 сентября будут охранять больше четырёх тысяч силовиков

Более 4 тысяч сотрудников полиции и наших коллег из Росгвардии будут задействованы в охране общественного порядка в этот день. За всеми учреждениями в качестве ответственных закрепят конкретных офицеров. Заступят на службу полицейские с раннего утра, их рабочий день продлится до полного завершения мероприятий. Каждый дом знаний проверят на предмет антитеррористической и пожарной безопасности. Прошу земляков с пониманием относится к работе представителей МВД, мелочей в их деле не бывает, добавил полковник.