TagilCity.ru остается самым цитируемым изданием Нижнего Тагила в 2021 году

TagilCity.ru остается самым цитируемым изданием Нижнего Тагила в 2021 году
TagilCity.ru остается самым цитируемым изданием Нижнего Тагила в 2021 году
Сегодня, 20:34ОбществоФото: pixabay.com
ИА TagilCity по итогам второго квартала остается самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила. Издание уже несколько лет подряд входит в топ-10 Свердловской области и сейчас находится на восьмом месте.

Информационное агентство TagilCity находится на восьмом месте по индексу цитируемости за второй квартал 2021 года, он составил 47,4 балла по данным сайта «Медиалогия».

Фото:скриншот сайта «Медиалогия»

Первое место по статистике заняло ИА Ura.ru с 1,7 тысячами баллов, за ним следует Znak.com с индексом цитируемости 559 баллов. Третью строку занимает портал Е1, он набрал 304 балла.

Также в топ-5 вошли издание 66.ru (69 баллов) и «КП-Екатеринбург» (65 баллов). На шестой и седьмой строке расположились информационные агентства «Европейско-азиатские новости» и «Уральский меридиан», которые набрали 57 и 49 баллов соответственно.

Напомним, информационное агентство TagilCity по итогам 2020 года является самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила. В рейтинге «Медиалогии» издание с 2019 года поднялось с восьмого на шестое место.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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