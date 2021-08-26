TagilCity.ru остается самым цитируемым изданием Нижнего Тагила в 2021 году

ИА TagilCity по итогам второго квартала остается самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила. Издание уже несколько лет подряд входит в топ-10 Свердловской области и сейчас находится на восьмом месте.

Информационное агентство TagilCity находится на восьмом месте по индексу цитируемости за второй квартал 2021 года, он составил 47,4 балла по данным сайта «Медиалогия». Фото: скриншот сайта «Медиалогия» Первое место по статистике заняло ИА Ura.ru с 1,7 тысячами баллов, за ним следует Znak.com с индексом цитируемости 559 баллов. Третью строку занимает портал Е1, он набрал 304 балла. Также в топ-5 вошли издание 66.ru (69 баллов) и «КП-Екатеринбург» (65 баллов). На шестой и седьмой строке расположились информационные агентства «Европейско-азиатские новости» и «Уральский меридиан», которые набрали 57 и 49 баллов соответственно. Напомним, информационное агентство TagilCity по итогам 2020 года является самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила. В рейтинге «Медиалогии» издание с 2019 года поднялось с восьмого на шестое место. TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ в Нижнем Тагиле по итогам 2020 года

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter